Mickie Krause verrät: So lernte er seine Frau Uschi kennen

Mickie Krause (52) hat die Liebe seines Lebens längst gefunden. Im vergangenen Jahr feierten seine Frau Ute, genannt Uschi, und er schon ihren 20. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie vier Kinder. Dass so eine lange Ehe im Showgeschäft nicht Normalität ist, weiß auch der Schlagersänger. Er ist seiner Liebsten deshalb unendlich dankbar, dass sie ihm immer den Rücken gestärkt hat. Jetzt erzählte Mickie mehr über ihre Kennenlerngeschichte.

Bei "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange " ließ er die Moderatorin Einblicke in sein Familienleben nehmen und plauderte aus dem Nähkästchen. "Ich war 21, meine Frau war 15, wir haben uns im Ferienlager kennengelernt", berichtete der Ballermann-Star stolz. Doch ihre Liebe stand unter keinem guten Stern – denn Mickie war damals Gruppenleiter, Uschi nur Teilnehmerin in dem Camp. "Das gab auch viel Ärger in so einem kleinen Achttausend-Seelen-Dorf", erklärte er. Aber die Beziehung habe das alles ausgehalten: "Wir sind in diesem Jahr 30 Jahre zusammen."

Andere Frauen spielen im Leben des 52-Jährigen deshalb schon lang keine Rolle mehr. "Wer so viel unterwegs ist wie ich, der will auch einfach nachher nur noch nach Hause und hat auch keine Zeit für andere Frauen", stellte er klar. Außerdem würde Mickie nie auf eine solche Idee kommen: "Dafür bin ich einfach immer noch viel zu verliebt."

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause und seine Frau an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2001

ActionPress Mickie Krause, Sänger

ActionPress / Thomas Burg Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

