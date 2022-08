Datenight: Christina Aguilera gibt seltene Liebes-Einblicke

Bei Christina Aguilera (41) ist Romantik angesagt! Die Sängerin ist seit 2010 mit ihrem Verlobten Matthew Rutler (37) glücklich liiert. 2014 kam der erste gemeinsame Nachwuchs der beiden zur Welt – Töchterchen Summer Rain Rutler (7) hat das Familienglück perfekt gemacht. Die 41-Jährige hält ihre Kinder und ihr Liebesleben jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun überraschte sie ihre Fans mit einem süßen Foto!

In ihrer Instagram-Story teilte Christina jetzt einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten: Mit den Worten "Ausgehabend" versah die Musikerin das Foto, das die zwei Turteltauben bei einem romantischen Date am Strand zeigt. Im Hintergrund spiegelt sich die traumhafte Kulisse Monacos, wo die Sängerin zurzeit ihre Tournee absolviert. Für das Date entschied sie sich für einen klassischen Look in Schwarz – ihre platinblonden Haare trug sie offen, während sie in die Kamera strahlte.

Bereits einige Tage zuvor hielt die Künstlerin ihre Fans auf dem Laufenden und postete fleißig Bilder aus ihrem Spanienurlaub. In einem hautengen weißen Bikini machte Christina eine Hammerfigur und sorgte bei ihren Followern für Entzücken: "Die schönste Frau der Welt" und "Oh mein Gott, du bist perfekt" lauteten nur einige der begeisterten Kommentare.

Getty Images Matthew Rutler und Christina Aguilera mit ihren Kindern Summer Rain Rutler und Max Bratman

Getty Images Christina Aguilera und Matthew Rutler 2022

Instagram / xtina Christina Aguilera in Spanien, 2022

