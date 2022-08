Ein Jahr nach Trennung: Daniele Negroni hat sich verlobt!

Daniele Negroni (27) macht Nägel mit Köpfen! Erst im Juli des vergangenen Jahres trennte er sich von seiner Freundin Laura Steinert. Zuvor hatten die beiden noch gemeinsam an #CoupleChallenge teilgenommen, wo das Verhalten des Sängers für viel Aufmerksamkeit sorgte. Nach der Trennung hatte er verkündet, nie wieder so eine tolle Frau zu finden. Doch der Meinung ist er jetzt wohl nicht mehr: Daniele hat sich mit seiner neuen Freundin verlobt!

Seit vergangenem Herbst ist er mit Davina Carstens zusammen – und möchte das wohl für immer bleiben! Auf Instagram veröffentlichte der 27-Jährige ein Foto des Antrags: Der fand offensichtlich im Garten statt, in dem er riesige Buchstaben aufgestellt hatte, die die Worte "Marry Me", also "Heirate mich", ergaben. Doch auch zahlreiche andere Deko gab es noch: Schick gekleidet küssen die beiden sich zwischen Luftballons, einem roten Teppich und einem riesigen Rosenstrauß. "Sie hat 'Ja' gesagt!", freute sich der DSDS-Zweite unter dem Foto und teilte auch stolz ein Bild vom Verlobungsring der 22-Jährigen.

Unter dem Verlobungspost gratulierten ihm die Fans natürlich überschwänglich und auch die Promi-Kollegen freuten sich. "Glückwunsch Brudi, freue mich auf den Junggesellenabschied und die Hochzeit", schrieb beispielsweise Pascal Kappés (32). So wild dürfte die Party aber gar nicht ausfallen: Daniele hatte zuletzt verkündet, Alkohol und Feiern abzuschwören und stattdessen ein ruhiges Leben vorzuziehen. Die Verlobung bietet dafür den perfekten Startschuss.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und seine Freundin Davina im August 2022

TVNOW Daniele Negroni mit seiner Ex-Freundin Laura

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und seine Freundin Davina im August 2022

