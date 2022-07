Ruhiges Leben: Daniele Negroni schwört dem Feiern gehen ab

Seine wilde Zeit lässt er nun hinter sich. Daniele Negroni (26) wurde 2012 durch Deutschland sucht den Superstar bekannt. Danach begann für den 26-Jährigen ein neuer Lifestyle: Party, Feiern, Alkohol. Der Sänger hat eine ereignisreiche Jugend hinter sich. Doch damit soll jetzt Schluss sein – auch wegen seiner neuen Liebe zu Davina Carstens, mit der er seit letztem Jahr zusammen ist.

Im Interview mit RTL gab Daniele sich sehr selbstreflektiert. "Ich habe viel Alkohol getrunken, das weiß auch jeder. Ich hab viel Party gemacht", gestand er. Den Grund dafür sah der gebürtige Italiener in seiner Heimatstadt: "Ich bin absolut ehrlich, Berlin hat mich auch teilweise bestimmt an vielen Ecken und Enden kaputtgemacht. Ich bin da auch teilweise ein bisschen verloren gegangen, hab mich ein bisschen selbst verloren, weil natürlich hast du nie diese wirkliche Auszeit", sah er im Nachhinein ein. Inzwischen wohnt Daniele mit seiner Freundin in Bremerhaven.

Aber der jahrelange Alkoholkonsum macht sich trotz der Abstinenz bemerkbar: "Ich habe eine dicke Quittung bekommen: Ich leide seit ein paar Wochen an kreisrundem Haarausfall", gestand der Sänger, der inzwischen auch an neuer Musik arbeitet. Außerdem hat Daniele nur eine Niere. "Wenn ich dann was getrunken habe, den Abend ist das dann immer alles ganz toll, aber am nächsten Tag bin ich dann immer extremst kaputt", räumte er zudem ein.

