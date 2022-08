Karriere bald zu Ende? Jetzt bezieht Brad Pitt Stellung!

Verschwindet Brad Pitt (58) bald für immer von der Leinwand? In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um den Schauspieler. Er widmete sich vermehrt der Arbeit hinter der Kamera. Anfang August meldete er sich allerdings mit einem neuen Action-Kracher zurück: Brad ist aktuell in Bullet Train zu sehen. In einem Interview deutete der 58-Jährige allerdings an, dass seine Karriere langsam dem Ende entgegengehe. Jetzt klärt Brad seine Fans auf!

Deadline sprach ihn auf seinen bevorstehenden Ruhestand an. "Ich sagte nur: 'Ich bin über das mittlere Alter hinaus und ich möchte genau wissen, wie ich diese Zeit verbringe, wie auch immer sie sein mag'", erklärte er seine Antwort aus dem vorausgegangenen Interview. Dann fügte Brad hinzu: "Ich war noch nie ein Typ, der einen Fünfjahresplan hat. Ich tue einfach das, was sich für den jeweiligen Tag richtig anfühlt. So arbeite ich immer noch." Er scheint also keine genaue Vorstellung zu haben, wie es für ihn in Zukunft weitergeht.

Ein Insider verriet Hollywood Life außerdem, dass der Ex von Angelina Jolie (47) nach sechs Jahren wieder bereit für eine Beziehung sei. "Er scheint viel offener für die Idee zu sein, wieder jemand Besonderen in seinem Leben zu haben, was ein großer Schritt ist", erzählte die Quelle über Brads Liebesleben.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt, Mai 2022

Getty Images Brad Pitt, August 2022

