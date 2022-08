Nach sechs Jahren: Brad Pitt ist wieder bereit für Beziehung

Single-Ladys aufgepasst: Brad Pitt (58) geht wieder auf Angriff. Sechs Jahren ist es her, dass Angelina Jolie (47) die Scheidung von dem Schauspieler einreichte. Die beiden galten, seit sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt hatten, als das Traumpaar von Hollywood. Doch ihre Liebe hielt nur zwölf Jahre und endete schließlich in einem Rosenkrieg. Seitdem hatte Brad keine ernsthafte Beziehung mehr. Doch nun soll der 58-Jährige wieder bereit für eine Frau in seinem Leben sein.

Eine Quelle verriet Hollywood Life, dass der Bullet Train-Darsteller zurück im Dating-Geschäft ist. Aber Brad mag es in dieser Hinsicht lieber altmodisch: "Freunde haben ihn verkuppelt, das ist wirklich der einzige Weg, wie er jemanden kennenlernen kann, weil er nicht auf Dating-Seiten geht oder sich in der Bar-Szene herumtreibt", sagt die Quelle. "Daraus ist noch nichts Ernstes entstanden, aber er scheint viel offener für die Idee zu sein, wieder jemand Besonderen in seinem Leben zu haben, was ein großer Schritt ist."

Auch wenn Brad seit 2016 keine feste Beziehung mehr hatte – so einsam wie alle denken, soll er gar nicht sein: "Brad hat hier und da ein paar Dates, aber er ist sehr beschützend gegenüber allen Frauen, die er sieht, selbst wenn es nur ein einziges Date ist. Denn jedes Mal, wenn er mit jemandem fotografiert wird, wird es so übertrieben und macht die Dinge wirklich unangenehm", erklärt der Insider weiter.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Mai 2007

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2007

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

