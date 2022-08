Kim Kardashian möchte Aussprache zwischen Kanye und Pete

Will Kim Kardashian (41) etwa Ordnung in ihr Liebesleben bringen? Die Influencerin sorgte in den vergangenen Monaten für eine Menge Schlagzeilen: zuerst der drohende Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Kanye West (45) und dann ihre wilde Romanze mit dem Komiker Pete Davidson (28). Viele Fans sorgten sich um die Sicherheit des frischverliebten Paares, weil Kanye immer wieder scharf gegen Pete schoss. Jetzt will Kim offenbar, dass die beiden sich miteinander versöhnen.

Wie das US-Newsportal Hollywood Life nun unter Berufung auf einen Insider berichtete, plane Kim sogar, einen Mediator einzuschalten: "Sie will, dass sich Kanye und Pete von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen, damit Kanye sehen kann, dass Pete ein guter Kerl ist." Mithilfe des Schlichtungsexperten solle sichergestellt werden, dass die Situation nicht eskaliert. "Er soll sehen, dass Pete Kims Leben positiv beeinflusst", hieß es weiter.

Dabei helfe es auch, dass Kanye seinen Nachfolger nicht als Bedrohung wahrnehme – vor allem im Hinblick auf seine Papa-Rolle. "Er weiß inzwischen, dass Pete nicht versucht, ihn im Leben seiner Kids zu verdrängen, und dass er sich in die neue Situation einfinden muss", berichtete die Quelle.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen vier Kindern

