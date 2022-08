Nahm Christin Kaeber in zweiter Schwangerschaft mehr zu?

Christin Kaeber (33) blickt auf ihre Schwangerschaft zurück! Noch im Juli durfte die Influencerin gemeinsam mit ihrem Partner Leons ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Nach Töchterchen Nia stieß Sohnemann Lev zur Familie dazu und machte sie überglücklich. Gut eine Woche nach der Geburt teilte die Blondine nun einige Details über ihre zweite Schwangerschaft mit ihren Followern – unter anderem ihr Höchstgewicht.

In einer ehrlichen Instagram-Fragerunde ließ die zweifache Mama die vergangenen Monate Revue passieren. Ganz ehrlich verriet sie, dass sie dabei gut 20 Kilo zulegte – zehn Kilo weniger als in ihrer ersten Schwangerschaft. "Bei Lev war ich bis zuletzt super-, super-aktiv. Auch das Essen fiel mir schwer, weil ich in der gesamten Schwangerschaft fast täglich Sodbrennen und Übelkeit hatte!", schilderte sie.

Christin gab aber auch zu: Sie konnte die Veränderung ihres Körpers in der Schwangerschaft bisher nicht allzu sehr genießen. Insgesamt sei sie nun aber zufrieden mit ihrem Body: "Er hat uns Lev geschenkt und niemals im Leben würde ich jemals auf unseren kleinen Schatz verzichten wollen!"

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev im Juli 2022

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Partner Leons

