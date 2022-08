Olivia Rose: Was steckt hinter Coupleontours Babynamen?

Coupleontour verraten, was hinter dem Namen ihres Babys steckt. Die Webstars sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden und haben ihre Tochter Olivia Rose genannt. In einem YouTube-Video, das das Paar vor der Geburt aufgenommen hat, erklärt es, dass es zuvor eine Liste mit seinen Favoriten hatte, sich aber auch von einer App mit Vorschlägen inspirieren ließ. "Dann kamen wir einmal auf den Namen. Und dann haben wir den beide gesagt und gesagt, der ist es", berichtete Ina. Doch was bedeutet der Name eigentlich?

