Gesundheitsupdate: So geht es Nathalie Volks Herzen heute

Wie steht es eigentlich um Nathalie Volks (25) Herzprobleme? Im vergangenen Oktober hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit der Nachricht schockiert, dass sie in einer Klinik ist. Damals meldete sich die dunkelhaarige Beauty aus einem Krankenhausbett bei ihrer Community und erzählte, dass sie seit einigen Monaten Schmerzen in der Brust habe. Jetzt gab Nathalie diesbezüglich ein kleines Gesundheitsupdate.

Im Rahmen einer kleinen Fragerunde mit ihren Followern auf Instagram sprach das Model nun neben ihren beruflichen Plänen für die Zukunft auch ausführlich über seinen momentanen Gesundheitszustand. Auf die Frage, ob Nathalie immer noch Beschwerden mit dem Herzen habe, antwortete sie schlicht: "Die sind Gott sei Dank wieder weggegangen." Anschließend konnte sich die 25-Jährige einen kleinen Scherz dann aber offenbar nicht verkneifen: Ihre Schmerzen hätten nämlich erst dann aufgehört, nachdem sie sich "nicht mehr so viel zu Herzen genommen habe".

Generell sei die Wahl-Amerikanerin im Moment sehr glücklich, wie sie während des Q&As verriet. "Glücklichsein ist eine Entscheidung, eine Emotion, die man für sich selber trifft", schrieb sie in ihrer Story. Ein großer Teil ihres Glücks und Wohlbefindens macht jedoch sicherlich die Beziehung zu ihrem Partner Frank Otto (65) aus, der laut Nathalie ihr absoluter Traummann ist.

Nathalie Volk im September 2021

Nathalie Volk, Model

Nathalie Volk, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

