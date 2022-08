Hochzeitsverwirrung: Management widerspricht Wendy Williams

Ist Wendy Williams (58) etwa erneut den Bund der Ehe eingegangen? Anfang des vergangenen Jahres hatte die TV-Bekanntheit in ihrer ganz eigenen Datingshow "Date Wendy" nach ihrem Traummann gesucht. Nachdem die Beziehung zum Gewinner des Formats jedoch in die Brüche gegangen war, stellte die Moderatorin im August 2021 ihren neuen Freund vor. Doch auch diese Romanze war nicht von langer Dauer. Nun soll Wendy in einer neuen Beziehung sein und ihren Auserwählten sogar schon geheiratet haben.

Wie Radar Online nun berichtete, gibt es aktuell einige Verwirrungen um das Liebesleben der 58-Jährigen. So hatte Jason Lee (52) Anfang der Woche bekannt gegeben, dass ihm Wendy verraten habe, dass sie vor nicht allzu langer Zeit einen New Yorker Polizisten namens Henry zum Mann genommen habe. Doch nur wenige Tage später hatte das Management der in New Jersey geborenen Beauty die Gerüchte gegenüber Page Six dementiert. "Sie freut sich über die neue Beziehung und hat sich während des Gesprächs vermutlich verrannt. [...] Wendy möchte im Moment keine Einzelheiten bekannt geben", erzählte ihr Manager Will Selby.

Doch am Mittwoch war Wendy nun erneut in Jasons Podcast "Gagging with Jason Lee" zu Gast und fand dabei deutliche Worte. "Jeder scheint ein Problem damit zu haben, aber ich bin verheiratet. [...] Es ist mir egal, wer es weiß: Ich bin verheiratet", stellte die Ex-Radiopersönlichkeit klar. Weitere Details über die angebliche Trauung wollte sie dann allerdings nicht preisgeben.

Getty Images Wendy Williams, 2018

Getty Images Wendy Williams, 2015

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

