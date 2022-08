In den Bergen: Ehepaar trifft Tom Cruise bei Film-Stunt!

Mit dieser Begegnung haben sie nicht gerechnet! Tom Cruise ist auch mit 60 Jahren immer noch einer der bekanntesten Actionhelden Hollywoods: Gerade erst stand er für "Top Gun: Maverick" vor der Linse, jetzt dreht er schon wieder für Mission: Impossible. Auch beim siebten Teil der Reihe lässt der Schauspieler es sich immer noch nicht nehmen, seine spektakulären Stunts selbst durchzuführen. Dabei wurde Tom jetzt von Wanderern überrascht!

Das Ehepaar Sarah und Jason war gerade mit dem Hund im Lake District Nationalpark im Nordwesten Englands unterwegs – als sie auf einmal Tom gegenüberstanden, der hier einen Paragliding-Sprung für den Streifen wagte. "Das Ganze war irgendwie wie ein Traum. Cruise meinte zu uns: 'Sorry, dass wir euch hier oben stören'“, berichtete Jason Bild von dem besonderen Moment. Dann sei der Filmstar aber auch schon davon gesegelt: "Meine Frau fragte etwas fassungslos: 'Springen sie jetzt wirklich da runter?' Cruise antwortet: 'Ja, klar. Bis später dann.'" Dann habe er auch schon zum Sprung von dem Berg angesetzt.

Durch die Begegnung sind die Eheleute jetzt kleine Stars in ihrem Dorf geworden: "Wir werden diese Begegnung nie vergessen und alle im Dorf sprechen darüber und wollen wissen, wie Tom so ist." Aber wie ist er denn nun wirklich hautnah, so ein Promi? "Cruise war total freundlich, ich dachte, der ist arrogant", berichtete der Brite erstaunt.

MEGA Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7" in Rom im Oktober 2020

Getty Images Tom Cruise im Mai 2022

Action Press / Backgrid Tom Cruise am Set von "Mission Impossible 7", April 2021

