Deshalb gönnt sich Tom Cruise keine Pausen zwischen Drehs

Tom Cruise (60) ist ein echtes Arbeitstier. Seit mehr als vierzig Jahren ist der in New York geborene Darsteller nun schon im Filmbusiness tätig und zählt heutzutage zu einem der wohl erfolgreichsten Hollywoodstars. Mit seinen Filmen begeistert er regelmäßig ein Millionenpublikum. Braucht der dreifache Vater zwischen seinen Projekten nicht auch mal eine Auszeit? In einem Interview verriet Tom, wieso er sich keine Pausen zwischen den verschiedenen Dreharbeiten genehmigt.

In einem Interview mit dem Bella-Magazin öffnete sich der frischgebackene 60-Jährige zu seinem Arbeitsalltag und gab dabei auch das ein oder andere spannende Detail preis. "Ich nehme mir keinen Tag frei", begann der Actionheld zu erzählen. Er habe das Glück, durch seine Arbeit sehr viel erleben zu dürfen, weswegen sich Filmpremieren oder Pressetermine quasi schon wie Freizeit anfühlten. "Ich habe mein Leben an Filmsets verbracht und bin um die Welt gereist, was ich schon immer tun wollte. Also ist es keine wirkliche Arbeit – ich lebe den Traum", erläuterte er seinen Standpunkt.

Wie viel Spaß Tom an seiner Arbeit hat, lässt sich auch an seinem Engagement erkennen. So ist der Schauspieler dafür bekannt, dass er viele seiner Stunts selbst macht. Für Mission: Impossible 8 hockte er beispielsweise kopfüber auf der Tragfläche eines Flugzeugs, während die Maschine Loopings in schwindelerregender Höhe machte.

Getty Images Schauspieler Tom Cruise im Juni 2022

Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Top Gun: Maverick"

Getty Images Tom Cruise im Juli 2019

