Nach langer Funkstille: Erstes Lebenszeichen von Bibi Claßen

In den vergangenen Wochen war es um Bibi Claßen (29) ziemlich ruhig geworden! Im Mai wurde nach einigen Gerüchten bekannt, dass sich die YouTuberin und ihr Mann Julian Claßen (29) getrennt haben. Turtel-Fotos der Blondine mit Timothy Hill hatten zuvor die Spekulationen befeuert, ehe die Eheleute ihre Trennung selbst bestätigten. Während Julian sich im Netz fast täglich bei seiner Community meldet, ist es um seine Noch-Gattin sehr still. Nun zeigte sich Bibi jedoch wieder im Netz!

Auf Instagram gab Bibi in der Story ihrer Freundin Mona nun ein kleines Lebenszeichen von sich. Für einen Schnappschuss posierten die Beautys strahlend vor einem Spiegel – die Influencerin versteckte sich zwar etwas hinter ihrer BFF, doch sie wirkte gut gelaunt. Die beiden Ladys präsentierten sich in schicken Looks, top gestylt für einen gemeinsamen Abend.

Auf Social Media gab Bibi ihren Fans schon länger keine Updates mehr zu ihrem Gemütszustand nach der Trennung von Julian. Doch zuletzt hatte ein Insider gegenüber Bild behauptet, dass das Liebes-Aus dem Webstar doch ganz schön zugesetzt habe– deswegen habe sich Bibi zurückgezogen.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022 in Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de