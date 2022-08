Rund! Novalanalove zeigt ihren XXL-Babybauch in Unterwäsche

Lange dürfte es nicht mehr dauern! Novalanalove (31) alias Farina Opoku erwartet aktuell zusammen mit ihrem Mann DJ Yeezy ihr erstes gemeinsames Kind. Im Bauch der Influencerin wächst ein Mädchen heran, das auf den Namen Nola hören soll. Vieles spricht dafür, dass sich die Kleine bald auf den Weg macht – beispielsweise Farinas XXL-Babykugel, die sie nun nackt im Netz präsentierte!

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich bei ihrer Community mit neuen Schnappschüssen ihres Babybauchs. In ihrem Ankleidezimmer posierte Farina in schlichter schwarzer Reizwäsche vor ihrem großen Spiegel. Dabei setzte die werdende Mutter ihre gewölbte Körpermitte gekonnt in Szene – während die 31-Jährige liebevoll über ihren Bauch streichelte, in dem ihr erstes Kind prächtig zu wachsen und gedeihen scheint.

Bis zur Geburt dürfte es nun nicht mehr allzu lange dauern, wie Novalanalove vor wenigen Wochen auf der Fotoplattform mit einem Update klarmachte. "Ich wurde heute Morgen mehr oder weniger sanft von sogenannten Senkwehen und Übungswehen geweckt", berichtete die Bloggerin damals.

Anzeige

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im August 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de