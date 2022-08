So süß gratuliert Michelle Barack Obama zum 61. Geburtstag

So schön kann Liebe sein. Während des Studiums lernte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama (61), seine spätere Frau Michelle (58) kennen. Die beiden verliebten sich und heirateten 1992. Zwei Töchter krönten das Liebesglück der beiden. Bereits Anfang des Jahres wünschte Barack seiner Frau mit einem süßen Paarfoto alles Gute zum Geburtstag. Jetzt war die ehemalige First Lady mit Gratulieren an der Reihe.

Auf Instagram teile Michelle ein Foto des jungen Barack, der verträumt an einer Brüstung lehnt und in die Ferne schaut. Dazu machte sie ihm eine süße Liebeserklärung: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz! Das Leben mit dir wird von Jahr zu Jahr besser. Du machst mich immer stolz. Ich liebe dich."

Bereits vor einem Jahr hatte Michelle einen süßen Post für ihren Ehemann geteilt. "Ich weiß, dass unter all deinen Errungenschaften, die, ein anwesender, liebevoller Vater für unsere Mädchen zu sein, alle anderen übertrifft", schrieb die 58-Jährige zu einem Schnappschuss der vierköpfigen Familie.

Getty Images Michelle und Barack Obama, Oktober 2016

Getty Images Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA

Getty Images Barack, Michelle, Sasha und Malia Obama, August 2004

