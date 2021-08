Barack Obama (60) hat ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern! Der einstige US-Präsident und seine Ehefrau Michelle (57) gaben sich 1992 das Jawort – damit sind die beiden nun schon seit fast 30 Jahren verheiratet. Im Laufe der Jahre bekam das Paar zwei Töchter, die inzwischen auch schon erwachsen sind. Nun ist Obama 60 Jahre alt geworden – zu diesem Anlass widmete seine Frau Michelle ihm rührende Zeilen!

Michelle teilte eine Aufnahme auf Instagram, auf der die gesamte Familie zu sehen ist: Die Eheleute und die zwei Töchter Malia (23) und Sasha (20) posieren ausgelassen. Dazu schrieb sie liebevolle Worte an ihren Ehemann. "Ich weiß, dass unter all deinen Errungenschaften die, ein anwesender, liebevoller Vater für unsere Mädchen zu sein, alle anderen übertrifft", schrieb die einstige First Lady an ihren Schatz.

Außerdem dankte Michelle ihm dafür, stets für die Familie da zu sein: "Danke, dass du dich nie von der schweren Last der Welt daran hast hindern lassen, ein wundervoller Ehemann und Vater zu sein. Alles Liebe zum 60. Geburtstag."

Anzeige

Instagram / michelleobama Michelle, Sasha, Barack und Malia Obama

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama im Januar 2009

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de