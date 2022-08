Sorge um König Harald von Norwegen: Er liegt im Krankenhaus!

Schlimme Neuigkeiten für die Fans der norwegischen Royals! Schon in den vergangenen Jahren hatte König Harald von Norwegen (85) wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Operation am Herzen erkrankte der 85-Jährige zusätzlich noch an Covid – doch der zweifache Vater überstand das Virus. Nun gibt es aber erneut Sorge um den Monarchen: König Harald wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

Wie die schwedische Zeitung Svenskdam berichtete, sei der Royal am Vormittag in eine Klinik gebracht worden, weil es ihm schlecht ging. Dort wurde der Mann von Königin Sonja (85) untersucht – wie der Palast anschließend selbst bestätigte, hatte er hohes Fieber. "Der Zustand ist stabil", heißt es jedoch in einem offiziellen Statement. Weitere Details sind nicht bekannt.

Noch vor wenigen Tagen hatte nichts darauf hingewiesen, dass es dem König so schlecht gehen könnte. Bei der Segel-WM in der Schweiz strahlte Harald noch über beide Ohren – und freute sich gemeinsam mit seiner Crew vor allem über seinen Platz in den Top Ten.

Getty Images König Harald und Prinz Haakon von Norwegen im August 2021 in Oslo

Getty Images König Harald von Norwegen in Oslo, 2018

Getty Images König Harald von Norwegen im Juni 2022

