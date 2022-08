Streit mit Candace Cameron Bure: Jetzt meldet sich Jojos Mom

Jetzt mischt sich auch Jojo Siwas (19) Mutter in den Streit ihrer Tochter ein. Mit ihren Videos unterhält der TikTok-Star über 42 Millionen Zuschauer. Auf der Plattform sorgte sie zuletzt aber für einen kleinen Skandal – denn die Tänzerin bezeichnete Schauspielerin Candace Cameron Bure (46) in einem ihrer Clips als unfreundlich. Der Zoff schien inzwischen eigentlich geklärt – doch jetzt mischte sich auch Jojos Mutter in den Ärger ein!

Am Montag teilte Jessalynn Siwa (47) auf ihrem Instagram-Profil einen früheren Ausschnitt ihres "Success With Jess"-Podcasts, in dem sie über die Situation gesprochen hatte, auf die sich ihre Tochter in ihrem Video bezogen haben soll. Die 47-Jährige erinnerte sich daran, wie Jojo nach einer Premiere auf Candace getroffen sei und sie um ein Foto gebeten habe. Daraufhin soll die Schauspielerin laut Jessalynn gesagt haben: "Nicht jetzt. Vielleicht später." Im Anschluss daran habe Jessalynn mit ihrer Tochter sogar über die Antwort gescherzt, wie sie erzählte.

Der Full House-Star und Jojo konnten den Streit inzwischen klären. "Ich habe sie angerufen. Und wir hatten ein tolles Gespräch", erzählte Candace bei Instagram. Zudem erzählte der Serienstar, dass er sich bei dem Internetstar für die Foto-Abfuhr entschuldigen wollte, ihr Jojo aber versichert habe: "Du warst nicht einmal gemein! Und ich verstehe es jetzt."

Instagram / jessalynnsiwa Jessalynn und Jojo Siwa im November 2021

Instagram / jessalynnsiwa Jessalynn Siwa im November 2020

Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

