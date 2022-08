"Als wäre ich noch schwanger": Anne Wünsche mag Hüfte nicht

Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (30) ist erst vor wenigen Wochen zum dritten Mal Mutter geworden: Nach ihren beiden Töchtern Miley und Juna durfte die Influencerin Anfang Juli ihren Sohn Sávio Elio auf der Welt begrüßen. Seither gewährt die Berlinerin ihrer Community auf Social Media tagtäglich Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Jetzt sprach sie ganz offen über ihren After-Baby-Body: Anne ist rund vier Wochen nach der Entbindung noch nicht zufrieden mit ihrem Körper!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Anne ihren Fans jetzt einige Outfits – und dabei betonte sie, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes noch etwas unzufrieden mit ihrer Figur sei. "Meine Hüfte geht irgendwie noch so auseinander", erklärte die Influencerin und fügte hinzu: "Das sieht immer aus, als wäre ich noch schwanger. Als hätte ich so einen Kugelbauch. Richtig komisch." Ihr Körper müsse sich noch etwas zurückbilden und das könne eben dauern.

In Sachen Mode mache die Dreifach-Mama deshalb bislang immer noch einige Abstriche: Bei der Outfitwahl verzichte Anne nämlich auf bestimmte Schnitte. "Ich fühle mich in der Bauchgegend einfach noch nicht richtig wohl", begründete sie.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche nach ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

