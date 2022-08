Bei Bodyscan: Kim Kardashian verrät ihren Körperfettanteil

Kim Kardashian (41) platzt vor Stolz. Der Keeping up with the Kardashians-Star legt bekanntlich viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. So machte die vierfache Mutter unter anderem eine Diät, um bei der diesjährigen Met Gala ein Kleid zu tragen, das einst Marilyn Monroe (✝36) gehörte. Zudem unterzog sich die Unternehmerin erst vor Kurzem einer Laserbehandlung, durch die ihr Bauch gestrafft werden soll. Ihre Fitness- und Abnehmerfolge lässt Kim genaustens dokumentieren und verriet ihren Fans jetzt sogar ihren Körperfettanteil.

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige nun einen Clip, der offenbarte, aus wie viel Prozent Fett ihr Körper besteht. Laut den Bodyscan-Ergebnissen, die vom 3. Juli stammen, liege der Körperfettanteil der TV-Bekanntheit derzeit bei rund 18,8 Prozent. Wie Kim ihren Followern überglücklich mitteilte, befinde sie sich mit dem Wert in der Kategorie der Sportler. Auch den Wert vom Mai 2021 gab die Beauty preis: "Also Leute, vergangenes Jahr lag mein Körperfettanteil noch bei 25 Prozent."

Was Kim besonders stolz macht: Trotz der Reduzierung ihres Körperfettanteils habe sie seit dem vergangenen Jahr nichts von ihrer Muskelmasse einbüßen müssen. Dass sie sich in ihrem erschlankten Body pudelwohl fühlt, zeigt sie regelmäßig im Netz. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Kim einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihren Körper in einem durchsichtigen Shirt in Szene setzt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Juni 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, August 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

