Familienabend: Travis Scott und Kylie Jenner halten Händchen

Travis Scott (31) und Kylie Jenner (24) scheinen die gemeinsame Zeit mit Stormi (4) sehr zu genießen. Im Februar 2018 durften die Unternehmerin und ihr Partner ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Im vergangenen Februar bekam die Kleine dann noch ein Geschwisterchen, das das private Familienglück der The Kardashians-Stars perfekt machte. Im Netz zeigt die in Los Angeles geborene Beauty auch immer wieder, wie wichtig ihr ihre Kinder und ihr Liebster sind. Jetzt verbrachten Travis und Kylie etwas Familienzeit mit ihrer Tochter Stormi.

Am vergangenen Donnerstag wurde das Paar mit ihrem Nachwuchs in London abgelichtet, wo für den Rapper in wenigen Tagen einige Konzerte anstehen. Als das Trio gerade auf dem Weg zum gemeinsamen Abendessen in der britischen Hauptstadt war, wurde es von einigen Paparazzi vor dem Luxus-Restaurant Nobu abgelichtet. Dabei begeisterte Kylie in einem figurbetonten Kleid ohne Träger, während Travis sich für eine gemusterte Hose entschied, zu der er ein bedrucktes Shirt sowie eine Lederjacke kombinierte. Um die Vierjährige in dem ganzen Trubel zudem nicht zu verlieren, hielt Stormi sowohl ihre Mama als auch ihren Papa an der Hand. Auch der Promi-Sprössling war komplett in Schwarz gekleidet.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 24-Jährige dann selbst noch einen Schnappschuss vom Abend. Auf der Aufnahme sind die drei allerdings nur von hinten zu sehen. "Date Night", schrieb Kylie, mit einem Herz versehen, schlicht dazu.

Old Boy's Club / BACKGRID Kylie Jenner, Stormi Webster und Travis Scott

AW IMAGE LTD / BACKGRID Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner in London, 2022

RAW IMAGE LTD / BACKGRID Stormi Webster und Kylie Jenner, Netz-Persönlichkeiten

