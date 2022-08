Nach Baby-Beerdigung: Kindsvater griff Lauren Goodger an!

Was für ein furchtbarer Tag für Lauren Goodger (35)! Die britische Reality-TV-Bekanntheit musste bereits vor einigen Wochen einen schlimmen Verlust verkraften. Nur kurz nach der Geburt war ihre Tochter verstorben – die Brünette trauerte anschließend um ihr Baby. Am Donnerstag wurde das kleine Mädchen dann beigesetzt. Doch bei der Beerdigung kam es zu einem Zwischenfall: Lauren wurde von ihrem Ex und Kindsvater Charles Drury angegriffen und musste ins Krankenhaus!

Wie The Sun berichtet, ereignete sich der Vorfall nach der Trauerfeier für die gemeinsame Tochter. Was genau passierte, ist unklar – laut dem UK-Magazin soll es jedoch zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein, nach der Lauren ins Krankenhaus gefahren wurde. Ihr Partner wurde derweil von der Polizei in Gewahrsam genommen, am Freitagmorgen jedoch wieder entlassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll Lauren keine schlimmen körperlichen Schäden davongetragen haben. Seelisch sehe das aber anders aus, wie ein Insider erklärte: "Jeder, der Lauren kennt, ist so erschüttert – sie war schon am absoluten Tiefpunkt, aber es ist irgendwie noch schlimmer geworden!"

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre verstorbene Tochter Lorena

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Oktober 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im Mai 2021

