Lauren Goodger (35) verwirrt ihre Fans mit einem regelrechten Liebes-Wirrwarr! Die The Only Way Is Essex-Beauty und ihr Ex-Freund Charles Drury durften im vergangenen Jahr ihre Tochter namens Larose auf der Welt begrüßen. Inzwischen erwarten die beiden ihr zweites Kind. Allerdings hat sich das Paar in den vergangenen Monaten getrennt, wiedergefunden und dann erneut getrennt. Jetzt sieht es bei Lauren und Charles aber nach einem weiteren Liebes-Comeback aus!

In ihrer Instagram-Story gab Lauren jetzt einen deutlichen Hinweis: Die Influencerin verbringt nämlich wieder Zeit mit ihrem Ex Charles. In dem kurzen Clip steht der Beau in Laurens Küche und bereitet eine Mahlzeit für die werdende Zweifach-Mutter zu – und das oberkörperfrei! "Zeit fürs Abendessen", betitelte die 35-Jährige das Video kurz und knapp.

Dass Lauren damit jetzt ein erneutes Liebes-Comeback andeutete, dürfte für viele Fans ziemlich überraschend kommen! Zuletzt hatte ein Insider nämlich noch ausgeschlossen, dass die beiden jemals wieder zueinanderfinden. "Manchmal kommt er unter der Woche vorbei, um Larose zu sehen, aber sie werden jetzt keinesfalls wieder zusammenkommen", hatte die Quelle noch vor wenigen Wochen gegenüber Mirror berichtet.

Anzeige

Instagram / laurengoodger "The Only Way Is Essex"-Star Lauren Goodger

Anzeige

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im November 2020

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de