Sandsack-Ausraster: Hat "Promi-Büßen"-Daniel nichts gelernt?

Was nimmt Daniel Köllerer (38) aus der Extremshow mit? Der einstige Tennisprofi ist zurzeit bei Das große Promi-Büßen zu sehen. In der Show stellen sich die prominenten Kandidaten ihrer Vergangenheit – und werden von Olivia Jones (52) mächtig in die Mangel genommen. Auch Daniel tat gegenüber der Dragqueen Buße und gab schockierende Einsichten in sein Seelenleben. Beim anschließenden Spiel schien er den rechten Weg allerdings schon wieder verlassen zu haben.

Bei der Challenge ging es darum, einen schweren Sandsack mit einer Hand möglichst lange über Kopfhöhe zu halten. Dabei war streng verboten, sich mit der freien Hand abzustützen. Als Daniel beobachtete, wie seine Mitstreiter schummelten, prangerte der Ex-Sportler das lautstark an. Als die Arme immer schwerer wurden, ermahnte der Ex-Tennisprofi seine Mitspieler sogar, obwohl diese gar nichts falsch gemacht hatten. Damit zog er den Zorn seiner Konkurrenten auf sich.

Doch auch bei den Zuschauern der Show kam Daniels Verhalten überhaupt nicht gut an. "Finde es lustig, dass Daniel Tennisspiele manipuliert hat und jetzt auf Fairness pocht", spielte ein Twitter-User auf die zwielichtige Vergangenheit des Österreichers an. Auch ein anderer ärgerte sich: "Vom Betrüger zur Petze!"

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben / Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen"

Getty Images Daniel Köllerer

