Diese Männer buhlen in "Bridgerton"-Staffel drei um Penelope

Die Vorfreude auf die neue Bridgerton-Staffel steigt immer weiter! Die romantische Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn basiert, gehört zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Der Grund: jede Menge Drama, Skandale und superheiße Liebesszenen – und das alles im Gewand vom alten England. Inzwischen haben auch die Dreharbeiten für Staffel drei begonnen, die den Fokus auf Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 35) und ihren Langzeitschwarm Colin Bridgerton (Luke Newton) legen wird. Diese drei Hotties werden unter anderem um das Herz von der heimlichen Lady Whistledown kämpfen...

Netflix enthüllte jetzt einen Teil des neuen Casts – die Fans werden sicherlich glücklich mit der Auswahl sein! So wird Hottie Daniel Francis den charismatischen Anwärter Marcus Anderson spielen. Man kennt den Schauspieler bereits durch "Stay Close" oder "Education". Seinen Konkurrenten Lord Debling wird The Crown-Darsteller Sam Philips zum Leben erwecken – die Figur soll ein ziemlicher Exzentriker sein. Theater-Star James Phoon wiederum wird den Schönling Harry Dankworth verkörpern.

Als Teaser für Staffel drei verriet Netflix bereits: "Penelope Featherington hat ihre lang gehegte Schwärmerei für Colin Bridgerton endgültig aufgegeben, nachdem sie in der letzten Saison seine abfälligen Worte über sie gehört hat." Weiter heißt es in der Ankündigung: "Sie hat jedoch beschlossen, dass es an der Zeit ist, sich einen Ehemann zu nehmen, vorzugsweise einen, der ihr genug Unabhängigkeit bietet, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fortzusetzen, weit weg von ihrer Mutter und ihren Schwestern."

Daniel Francis, Schauspieler

Sam Philips, Schauspieler

James Phoon, Theater-Darsteller

