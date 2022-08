Feuriger Look! Rapperin Loredana hat Haare orange gefärbt

Loredana Zefi (26) trägt jetzt Orange! Die Rapperin gehört zu den Erfolgreichsten ihrer Branche. Erst Anfang des Jahres landete ihr Album "No Rich Parents" ganz oben in den Charts. Auch privat könnte es der gebürtigen Schweizerin kaum besser gehen. Offiziell ist sie derzeit glücklicher Single und so scheint sie jede Minute mit ihrer kleinen Tochter Hana zu genießen. Dennoch wagte Loredana jetzt eine Veränderung: Sie färbte ihre Haare knallig orange!

Ihre Fans kennen die Musikerin wahrscheinlich nur mit langen blonden Haaren. Doch auf Instagram präsentierte sich die 26-Jährige jetzt mit einem auffälligen neuen Look: Ihre Haare strahlen in einem leuchtenden Orange. Die bunte Haarfarbe kombinierte sie mit einem schlichten schwarzen Hemd und einem zufriedenen Lächeln. Loredana scheint mit ihrer Typveränderung sichtlich zufrieden zu sein.

Und ihre Follower sind ebenfalls mehr als begeistert von dem Umstyling und kommentierten, wie gut ihr die flammende Farbe steht. Auch Musikerkollegen wie The BossHoss-Sänger Alec Völkel (50) oder Schauspielerin Valentina Pahde (27) sind völlig hin und weg und schickten ihr Flammen-Emojis. Einige finden aber auch, dass Blond die perfekte Haarfarbe für die Beauty war: "Aber Blond ist einfach wie für dich gemacht, Lori", lautete eine der Nachrichten.

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Instagram / loredana Loredana, Musikerin

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

