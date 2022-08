Haarausfall nach Schwangerschaft: Ashley Graham gibt Update

Ashley Grahams (34) Körper erholt sich langsam, aber sicher von der Schwangerschaft! Anfang des Jahres hatte das Curvymodel nach Sohnemann Isaac ihre Twins Roman und Malachi bekommen. Die Zwillingsschwangerschaft hat natürlich ihre Spuren am Körper der Mama hinterlassen. Die Beauty geht aber offen damit um, dass sie zugenommen und Dehnungsstreifen bekommen hat. Außerdem litt sie während und nach der Schwangerschaft an Haarausfall. Doch sieben Monate nach der Geburt hat Ashley jetzt Grund zu jubeln: Die Haare kommen zurück!

Via Instagram teilte die 34-Jährige nun eine Reihe Bilder von sich mit dem Titel: "Mein Haaransatz kommt zurück!". Auf einer Nahaufnahme ist deutlich zu sehen, dass die vorderste Reihe ihrer Haare inzwischen nachwächst. Bis die Strähnen wieder so lang sind wie der Rest, wird es aber noch eine Weile dauern. Wie Ashley sich mit ihrer Haarpracht fühlt, zeigt sie auf den anderen Fotos: Hier setzt sie ihre Wallemähne ganz stolz in Szene, während sie an einem Waschbecken posiert. Dabei trägt die US-Amerikanerin eine bunte Wickelbluse und eine weiße High-Waist-Hose.

Um zu beweisen, wie sehr sie ihren After-Baby-Body liebt, flashte Ashley ihre Community Ende Juli mit einem Nacktfoto – die Dreifach-Mama zeigte ihren Rücken und den Ansatz ihres Pos. Ihre Follower feierten sie dafür, dass sie ihre Kurven so authentisch präsentiert und fluteten die Kommentarspalte mit Komplimenten. Was sagt ihr zu ihrem Mama-Content? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / ashleygraham Ashley Graham zeigt ihren Haaransatz

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, dreifache Mutter

Instagram / ashleygraham Ashley Graham

