Khloé K. amüsiert: Leakte Kris Jenner Taylors Jet-Stunden?

Was haben Khloé Kardashian (38) und Mama Kris Jenner (66) mit dem Privatjet-Shitstorm von Taylor Swift (32) zu tun? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Die "All Too Well"-Interpretin ist der Star mit dem größten CO₂-Fußabdruck! Wie eine Studie zeigte, hat Taylors Jet seit Januar mindestens 170 Flüge absolviert – was folgte, war ein Riesen-Shitstorm! Jetzt mischte sich sogar der Kardashian-Jenner-Clan ein: Hat etwa Familienoberhaupt Kris Taylors Privatjet-Stunden veröffentlicht?

Wie unter anderem Page Six berichtet, postete Kris ein aussagekräftiges Video im Netz: Der Clip zeigt die 66-Jährige, wie sie sich zu einem Interview hinsetzt und sich selbst als "Kris f*cking Jenner" bezeichnet – unter dem Post schrieb sie: "Wer hat durchsickern lassen, dass Taylor Swifts Privatjet dieses Jahr 170 Flüge absolviert hat?" Nachdem eine Kardashian-Fanseite den Beitrag teilte, wurden auch die Fans darauf aufmerksam. Doch vor allem Khloés Like des Posts rückte das Privatjet-Drama erneut ins Rampenlicht. Fans fragen sich: Ist das alles nur ein Scherz oder ist an dem Post wirklich etwas dran?

Die Nachricht über Taylors Privatjet-Nutzung erschien kurz nachdem Khloés Schwester Kylie Jenner (24) in den Fokus der Öffentlichkeit geraten war: Für gerade mal 12 Flugminuten nutzte die Unternehmerin ihren Jet, statt die Strecke mit einem ihrer Autos zurückzulegen! Die Fans scheint es also nicht zu verwundern, dass die Kardashian-Familie nicht weit hinter Taylor liegt – Schwester Kim Kardashian (41) landete laut der Studie auf Platz sieben der Liste und Kylies Freund Travis Scott (31) auf Platz zehn.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Khloé Kardashian

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de