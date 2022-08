"Selling Sunset"-Star Heather Rae Young verklagt Stripclub!

Heather Rae Young (34) steckt mitten in einem Rechtsstreit! In der Makler-Realityshow Selling Sunset wurde die Blondine weltweit einem großen Publikum bekannt. Zuletzt verzückte sie ihre Fans vor allem mit ihrer Familienplanung: Mitte Juli wurde nämlich bekannt, dass die US-Amerikanerin schwanger ist. Doch es gibt momentan auch eher unschöne Momente in Heathers Leben – etwa, dass sie gerade einen Stripclub verklagt hat!

Gerichtsdokumenten zufolge, die dem US-Newsportal TMZ vorliegen, gehe es in dem Fall um die ungenehmigte Nutzung von Bildrechten. Der Stripclub hatte nämlich auf Flyern und Postern für Football-Events geworben – und dabei ein Foto von Heather benutzt! Laut den Unterlagen gehe die Beauty nun dagegen vor, dass ihr Foto ohne vorige Absprache genutzt und darüber hinaus ihr Ruf geschädigt werde.

Denn durch ihren Auftritt auf dem Werbematerial entstehe der Eindruck, dass sie dort als Stripperin arbeite, so Heathers Erklärung. Aus diesem Grund verklagt sie den Club nicht nur auf Unterlassung, sondern auch auf Schadenersatz. Mit ihr gehen auch zwei weitere betroffene Frauen gegen die Betreiber vor.

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young, Juli 2022

Getty Images Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young, Makler

