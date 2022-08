Übertrieben? Julian Claßen verwöhnt Tanja im Dubai-Urlaub

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) schweben auf Wolke sieben. Vor einigen Wochen hatten der Ex von Bibi Claßen (29) und die Influencerin ihre Liebe offiziell gemacht. Seitdem hält das Paar seine Fans stets auf dem Laufenden und zeigt romantische Einblicke. Aktuell befinden sich die zwei im Urlaub in Dubai – auch dort genießen Julian und Tanja die Zweisamkeit in vollsten Zügen!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 29-Jährige einen heißen Schnappschuss, auf dem sich die beiden einen dicken Schmatzer geben – "Habibti", zu Deutsch "Schatz",, schrieb der zweifache Vater unter dem Beitrag. Julian hat offenbar keine Kosten und Mühen gescheut, um seine Tanja glücklich zu machen – er schenkte seiner Liebsten einen Tag auf einer Jacht, auf welcher die beiden die gemeinsame Zeit intensiv verbringen. Es ist eindeutig zu erkennen, dass die zwei die Finger nicht voneinander lassen können und es sich während ihrer Auszeit richtig gut gehen lassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Social-Media-Stars ihre Fans mit intimen Fotos versorgen – bereits Anfang Juli gab es verdächtige Aufnahmen: Tanja und Julian waren zusammen unterwegs und entspannten mit dem ein oder anderen Cocktail. Bei dem Aufenthaltsort soll es sich damals um das Ferienhaus in Spanien von Julian und seiner ehemaligen Frau Bibi gehandelt haben.

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de