Julian Claßen und Tanja Makarić machen ihre Liebe offiziell!

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Im Mai wurde bekannt, dass sich Julian Claßen (29) und Bibi Claßen (29) getrennt haben. Zuerst schien es so, als sei nur die Influencerin mit Timothy Hill bereits wieder in festen Händen. Doch schon wenig später spekulierten Fans, ob auch ihr Ex wieder jemanden datet – nämlich Tanja Makarić. In den vergangenen Wochen gaben die beiden mehr und mehr Hinweise auf ihre Beziehung. Jetzt zeigten Julian und Tanja der Welt ihr Liebesglück!

Via Instagram verkündeten beide nun endlich, dass sie sehr ineinander verliebt sind. Julian teilte einen Schnappschuss, auf der er in die Linse lächelt, während seine Liebste ihm einen Blumenstrauß entgegenhält und markierte sie auf der Aufnahme. Die Beauty ging sogar noch einen Schritt weiter und präsentierte ein niedliches Knutschfoto mit dem Webstar. "Glücklicher denn je", schrieb sie dazu.

Derweil sorgen sich die Fans um Julians Noch-Ehefrau Bibi. Um die YouTuberin war es in den vergangenen Wochen nämlich ziemlich still geworden. Laut einem Insider mache der Blondine der ganze Trubel um ihr Privatleben ziemlich zu schaffen – deswegen habe sie sich zurückgezogen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

