Urlaubsandenken: Kendall Jenner präsentiert neues Tattoo

Kendall Jenner (26) hat ein neues Accessoire! Das Model und Devin Booker (25) machen gerade gemeinsam Urlaub im Grünen. Und das, obwohl im vergangenen Juni Gerüchte aufkamen, dass die beiden sich getrennt haben sollen. Das soll aber längst wieder Geschichte sein, so sah man die zwei zum Beispiel bei einem actionreichen Date in der Natur. Nun hat der Keeping up with the Kardashians-Star auch ein kleines Andenken an seinen Urlaub: Kendall präsentierte jetzt ein neues Tattoo!

In ihrer Instagram-Story repostete die Beauty ein Bild von ihrer Tätowiererin, die das neuste Tintenkunstwerk auf dem Körper der Reality-TV-Bekanntheit zeigt: In die Innenseite ihres Fußes hat sich Kendall einen winzigen Cowboystiefel unter die Haut stechen lassen. Die 26-Jährige hat auch einen ganz besonderen Grund für das Motiv, denn während ihres Urlaubs im US-Bundesstaat Wyoming sah sie bei einem Bullenreiten zu. Das teilte sie ihren Fans mit einigen Schnappschüssen mit: So sah man das Model unter anderem auf der Tribüne der Arena stehen und vor dem Geländer posieren. Dabei trug die Schwester von Kylie Jenner (24) einen kurzen, tief sitzenden Jeansrock und ein weißes Tanktop mit der Aufschrift: "Ich vergöttere Cowboys."

Doch das ist nicht das Einzige, was Kendall mit ihren Fans aus ihrer Zeit in Wyoming teilte. Auf einem ihrer Urlaubsfotos war sie gemeinsam mit ihrem Freund Devin auf der Terrasse ihres Ferienhauses zu sehen. Dabei saß die Laufstegschönheit mit einem Getränk in der Hand auf dem Schoß des Basketballspielers – die beiden schienen ganz entspannt die Zeit miteinander zu genießen.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im August 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juli 2022

Instagram / kendalljenner Devin Booker und Kendall Jenner im August 2022

