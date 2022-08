Wegen Schwangerschaft: Heather Rae Young ändert Prioritäten

Für Heather Rae Young (34) stehen Gesundheit und ihr Baby an erster Stelle. Vor wenigen Wochen gab die Selling Sunset-Protagonistin bekannt, dass sie und ihr Partner Tarek El Moussa (40) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Schwangerschaft war für das Paar eine große Überraschung, denn eigentlich wollte es erst im Herbst mittels künstlicher Befruchtung die Familienplanung in Angriff nehmen. Um in wenigen Monaten ein gesundes Kind zur Welt bringen zu können, tritt Heather jetzt kürzer und ließ sogar einen Familienurlaub sausen.

Auf Instagram plauderte die 34-Jährige nun aus, dass sie sich seit dem Beginn der Schwangerschaft nicht mehr unter Druck setze. "Etwas, das mich die Schwangerschaft bisher gelehrt hat, ist, dass es so schön sein kann, ruhige Momente mit sich selbst zu haben und sein Wohlbefinden zu priorisieren", betonte die TV-Bekanntheit. Daher gönne sie ihrem Körper die Ruhe, die er benötigt und lege gelegentlich auch Handy-Pausen ein. "Jetzt merke ich, wie gut es sich anfühlt, wenn man seine Gesundheit, sein Glück und seine Erholung einfach in den Vordergrund stellt", gestand die werdende Mama.

Wegen ihrer Gesundheit ließ sie daher auch den Familienurlaub sausen. Während ihr Mann gemeinsam mit seinen zwei Kindern Ferien in Cabo macht, lässt es sich die Blondine derzeit zu Hause gut gehen. Wie Tarek auf Instagram erklärte, geschehe das aber nicht ganz freiwillig: "Ich vermisse Heather total, aber ärztliche Anordnungen gehen vor!"

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young, Juli 2022

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young, Juli 2022

