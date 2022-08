Wow! So groß ist Jessica Albas "Baby Girl" Honor Marie schon

Jessica Alba (41) könnte nicht glücklicher sein! Sie und ihr Mann Cash Warren (43) sind stolze Eltern von drei Kindern: Honor (14), Haven (10) und Hayes (4). Nicht selten kommt es vor, dass die Schauspielerin via Social Media ihren Fans private Einblicke in ihr Familienleben gibt – wie auch jetzt: Im Netz teilte Jessica nun ein Bild, das zeigt, wie groß Honor mittlerweile geworden ist!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin ein Pic mit ihrer Ältesten, die mittlerweile ein ganzes Stück länger ist als ihre berühmte Mama: Auf der Aufnahme posiert das Mutter-Tochter-Gespann glücklich am Strand! Die 41-Jährige wählte für den kleinen Familienausflug eine beigefarbene Hose mit dazu passender Bluse. Während Honor Jessica liebevoll umarmt, trug sie ein leichtes Sommerkleid in derselben Farbe. Unter dem Post schrieb der "Fantastic Four"-Star stolz: "Ich und mein (ich kann nicht fassen, wie groß sie schon ist!) Baby-Girl.“

Jessicas Fans sind von dem gelungenen Schnappschuss begeistert: "Ich liebe es, wie sie ihre Arme um ihre Mama geschlungen hat! Man sieht, dass sie ihre Mama so sehr liebt!", "Oh, wow! Wunderschön, wie die Mama!" Oder: "Wenn ich dieses Foto sehe, fühle ich mich alt. Gott segne euch beide", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und ihre Tochter Honor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de