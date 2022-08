Babypause vorbei: Sophie Turner dreht bald wieder einen Film

Für sie beginnt bald wieder der Arbeitsalltag! Erst vor einigen Wochen wurde Sophie Turner (26) und Joe Jonas' (32) Leben um einiges turbulenter: Das Paar konnte nach Töchterchen Willa ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Nach einer intensiven Kennenlernphase mit ihrer kleinen Prinzessin startet die Beauty aber schon bald wieder als Schauspielerin durch: Sophie wird demnächst für einen neuen Film vor der Kamera stehen!

Das berichtet nun Just Jared. Demnach startet bald die Produktion zu dem Streifen "Come As You Are" vom Regisseur Jessie Barr. An der Seite von After-Darsteller Hero Fiennes Tiffin (24) und US-Schauspieler Taylor John Smith wird die 26-Jährige wohl einen großen Part übernehmen. Der Kinofilm soll von einer idealistischen jungen Frau handeln, deren Leben aus den Fugen gerät, als ihr Job in den sozialen Medien sie in die dunkelsten Ecken der Menschheit führt.

Dass die Hollywood-Beauty nicht nur ihren Job, sondern auch das Mama-Dasein liebt, machte sie noch während ihrer zweiten Schwangerschaft deutlich. In einem seltenen Interview mit Elle betonte Sophie: "Das ist, was für mich das Leben ausmacht – die nächste Generation großzuziehen! Es ist das Größte zu sehen, wie meine Tochter immer kräftiger wird. Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zu erweitern. Es ist der beste Segen aller Zeiten!"

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022 auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Hero Fiennes Tiffin, "After"-Darsteller

Getty Images Sophie Turner im Mai 2022

