Großes Umstyling: Oasis-Star Liam Gallagher ist jetzt blond!

Liam Gallagher (49) hat sich augenscheinlich nach einer Veränderung gesehnt. Seinen weltweiten Durchbruch feierte der in Burnage geborene Sänger in den 90er-Jahren mit seiner Band Oasis. Bis heute erfreut sich die Musik der Briten noch großer Beliebtheit. Im Netz gibt der vierfache Vater seiner Community auch immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Nun präsentierte sich der Musiker mit einer neuen Frisur: Liam trägt seine Haare jetzt blond.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 49-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er sein Umstyling lustig präsentierte. Auf dem Bild zieht der "Don't Look Back In Anger"-Interpret eine Grimasse und grinst breit in die Kamera. "Ey Blondie", schrieb Liam humorvoll zu dem Foto. Auch bei den Abonnenten des Briten kam die Typveränderung bestens an.

Unter dem Post zeigten sich viele seiner rund 1,5 Millionen Abonnenten von dem lustigen Bild begeistert. Doch einige Nutzer konnten sich ein paar Witze angesichts der blonden Mähne des Oasis-Frontmanns dann doch nicht verkneifen. So schrieb ein User beispielsweise, dass Liam ihn jetzt an Kurt Cobain (✝27) erinnere, während ein anderer Fan scherzte: "Das sieht aus wie Robbie Williams in den späten 90er-Jahren".

Instagram / liamgallagher Liam Gallagher im August 2022

Getty Images Liam Gallagher im Februar 2022

Getty Images Noel Gallagher im März 2016 in São Paulo

