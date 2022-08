Oscar-Ohrfeige: Will Smith entschuldigt sich bei Chris Rock

Will Smith (53) tut sein Verhalten leid. Im März sorgte der Schauspieler während der Oscarverleihung für mächtig Aufruhr: Während Chris Rock (57) eine Laudatio hielt, stürmte er auf die Bühne und verpasste dem Komiker eine Ohrfeige, da dieser sich über die Glatze seiner Frau Jada (50) lustig gemacht hatte. Dass seine Reaktion unangebracht war, sah der Men in Black-Darsteller nun ein. Auf Instagram bat er Chris und seine Angehörigen jetzt öffentlich um Verzeihung: "Ich möchte dir sagen, Chris, ich entschuldige mich bei dir. [...] Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie viele Menschen ich damit in diesem Moment verletze. [...] Ich möchte mich auch bei Chris' Familie entschuldigen", betonte der 53-Jährige in einem Clip. Ob der Comedian und seine Lieben die Entschuldigung annehmen, bleibt abzuwarten.

