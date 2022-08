Das ist Meghan und Prinz Harrys engster Kreis in Kalifornien

Zweieinhalb Jahre nach dem Rückzug von ihren königlichen Pflichten und ihrem Umzug nach Nordamerika leben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) mit ihren zwei Kindern Archie und Lilibet glücklich in einem 14,5 Millionen Euro teuren Anwesen in Kalifornien. Ihr neues Zuhause in einer Gated Community in Montecito, Santa Barbara erlaubt es dem Ehepaar, ein Leben mit mehr Privatsphäre zu führen. Zu ihrer neuen prominenten Nachbarschaft gehören unter anderem Ellen DeGeneres (64), Ariana Grande (29), Katy Perry (37) und Oprah Winfrey (68). Doch wer hat es in den innersten Kreis der Royals geschafft?

Das Hello!-Magazin zählt einige Berühmtheiten auf, die zu Meghan und Harrys engsten Freunden gehören sollen. Darunter Serena Williams (40), die die Schauspielerin 2014 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung traf, und Oprah Winfrey, die nicht nur in direkter Nachbarschaft wohnt, sondern der das Paar zudem ihr erstes Interview nach ihrem Ausstieg aus dem britischen Königshaus gab. Weiterhin werden James Corden (43), mit dem Harry bereits eine langjährige Freundschaft verbindet, und Abigail Spencer (41), eine ehemalige Schauspielkollegin der Herzogin, sowie auch Priyanka Chopra (40) genannt.

Einen besonderen Platz in der Familie nimmt Meghans Mutter Doria Ragland ein. Die Sozialarbeiterin und Yoga-Lehrerin wich ihrer Tochter nie von der Seite und war dieser sowohl während der Vorbereitungen der royalen Hochzeit als auch Enkelsohn Archies Geburt eine große Stütze.

Getty Images James Corden, TV-Host

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghans Mutter

