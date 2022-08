David Beckham blamiert sich vor Tochter Harper auf Konzert

David Beckham (47) schafft gemeinsame Erinnerungen mit seiner Tochter Harper Seven (11)! Erst vor einem Monat feierte der jüngste Spross des Kickers und seiner Frau Victoria Beckham (48) seinen elften Geburtstag. Dazu verfasste der stolze Papa niedliche Zeilen über sein Nesthäkchen. Die Zeit mit seinem Nachwuchs genießt der Fußballer ebenfalls in vollen Zügen. Gemeinsam mit Harper besuchte David nun ein Konzert – und erlebte dort einen "peinlichen Papa-Moment"!

Via Instagram teilte der 47-Jährige eine ganze Reihe an Einblicken in den Papa-Tochter-Ausflug: Er und Harper sahen sich ein Konzert von The Weeknd (32) an. Dabei wollte David auch eine Kostprobe seines Gesangstalents geben und mitsingen – vergeigte den Einstieg allerdings total. Daraufhin brachen der Brite und die Elfjährige in schallendes Gelächter aus. "Das Timing war etwas daneben, aber wir haben am Ende die Kurve gekriegt und ich habe Harper Seven zum Lachen gebracht“, fasste der vierfache Vater zusammen.

Harper selbst zeigt sich in einem weiteren Clip deutlich textsicherer als ihr Papa. Außerdem durfte sich der Promi-Spross über ein ganz besonderes Erlebnis freuen: Hinter der Bühne konnte sie The Weeknd persönlich kennenlernen. Der Sänger kommentierte Davids Beitrag sogar mit einem Herz-Emoji.

Instagram / victoriabeckham Harper und David Beckham im Juni 2022

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham, The Weeknd und David Beckham in Miami im August 2022

