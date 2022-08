Drei Monate nach Geburt: Jasmin Minz zeigt After-Baby-Body

Jasmin Minz (29) fühlt sich in ihrem Köper wohl. Anfang des Jahres gab die Alles was zählt-Darstellerin bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Im Mai war es dann so weit: Der Sohn der Schauspielerin erblickte das Licht der Welt. Seither lässt die Seriendarstellerin ihre Fans regelmäßig an ihrem neuen Alltag als frischgebackene Mama teilhaben. Nun teilte Jasmin erstmals ein Foto ihres After-Baby-Bodys.

"Ich bin sechs Kilo über meinem Vor-Schwangerschaftsgewicht und fühle mich voll ok damit", verriet die 29-Jährige auf Instagram. Dazu teilte sie einen Schnappschuss, auf dem ihr nackter Körper als Schatten zu sehen ist. Selbstbewusst präsentiert die Schauspielerin ihre Rundungen. Dass ihr Bauch noch nicht wieder so flach ist, wie vor der Schwangerschaft, stört Jasmin nicht. "Ich fühle mich wohl", betonte die Neu-Mama. Mit ihrem Post wolle sie andere Mütter davon überzeugen, dass es in Ordnung sei, nach der Geburt nicht sofort wieder so auszusehen, wie zuvor.

Von seinen Fans bekommt der TV-Star viel Lob für den offenen Umgang mit seinem Gewicht und dem After-Baby-Body. "Ein ganz toller, vor allem wertvoller Post", freute sich ein Follower der Blondine. "Super Einstellung!", betonte ein weiterer Bewunderer der Schauspielerin unter dem Beitrag.

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz zeigt ihren After-Baby-Body

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz mit ihrem Sohn

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

