Eric Sindermann stellt klar: Er hat keine neue Freundin!

Die Gerüchte um Eric Sindermann (34) scheinen nicht zu stimmen! Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat ließ seine Fans Ende Juli aufhorchen: Denn ein Insider verriet Promiflash damals, dass der Beau eine Frau an seiner Seite haben soll. Wenige Tage später wurde der Handballer sogar beim Knutschen mit der Bloggerin Jennestina erwischt. Doch jetzt stellte Dr.Sindsen für seine Follower klar: Er hat keine neue Freundin!

In seiner Instagram-Story meldete sich Eric nun mit klaren Worten bei seinen Fans. "Noch mal an alle, ich habe keine neue Freundin. Manchmal wird einfach zu viel reininterpretiert", ließ der 34-Jährige diesmal wenig Spielraum für die Vorstellungskraft seiner Follower. Eine weitere Erklärung gab der Sportler nach seinem knappen Statement allerdings nicht.

An der Seite seiner Partnerin Katharina Hambuechen wird Eric demnächst bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Seine Fans dürften gespannt darauf sein, wie sich das Paar in der TV-Show schlagen wird. Denn Gerüchten zufolge habe ihre Liebe die Zeit in Bocholt nicht überstanden.

Instagram / jennestinamor Jennestina und Eric Sindermann, Influencer

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

