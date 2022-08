Moderator Daniel Aminati in Trauer: Seine Schwester ist tot

Er muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften! In Daniel Aminatis (48) Leben war zuletzt ziemlich viel los. Ein paar Monate vor der Geburt seines ersten Kindes heiratete der Moderator seine Patrice im engsten Familienkreis. Doch bei all dem Glück muss das beliebte TV-Gesicht nun einen schrecklichen Verlust verarbeiten: Daniel macht vor wenigen Stunden öffentlich, dass seine Schwester mit gerade einmal 46 Jahren gestorben ist!

Via Instagram veröffentlicht der 48-Jährige ein emotionales Statement. "Wir sind irgendwo alle Reisende auf der Suche nach Frieden. Und auf unseren Wegen verirren wir uns immer wieder. Aber die meisten finden im Laufe der Zeit glücklicherweise den Weg aus der Dunkelheit zurück in die Zuversicht, die Klarheit", fängt er seinen Beitrag an und fügt hinzu: "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen. Sie starb in Westafrika mit nur 46 Jahren."

Der Moderator bekommt bei diesen rührenden Worten viel Beistand seiner Kollegen. So schreibt unter anderem Sängerin Cassandra Steen (42): "Alles an Liebe, Kraft und Licht für dich und deine Familie!" Aber auch Stars wie Tänzer Massimo Sinató (41) oder der ehemalige Bachelor Sebastian Pannek (36) drücken ihr Mitgefühl aus.

Daniel und Patrice Aminati im Mai 2022

Daniel Aminati, Moderator

Daniel Aminati, TV-Star

