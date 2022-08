Zum Geburtstag: Bushido überrascht Sohn mit Stretch-Limo!

Da hat sich der Papa etwas ganz Besonderes für seinen Sohn einfallen lassen! Bushido (43) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) genießen gemeinsam mit ihren sieben Kinder ein glückliches Familienleben. Die beiden Eltern geben dabei immer wieder Einblicke in den Alltag mit ihren Kids – wie jetzt auch wieder: Anna-Maria und Bushidos Sohnemann Issa ist sieben Jahre alt geworden, weshalb sie ihn mit einer Stretch-Limousine überraschten!

Der Rapper veröffentlichte ein Video in seiner Instagram-Story, das seine Kids in einer Limousine zeigt. Dabei kann man einen bunten leuchtenden Innenraum mit weißen Ledersitzbänken erkennen, auf denen es sich seine zwei Töchter Aaliyah und Laila sowie seine Söhne Djibrail und Issa bequem gemacht haben. Mit einem weißen Glas in der Hand stolziert Laila dann in dem Wagen zu ihrem Vater und verkündet begeistert: "Papa, wir haben gerade auf Issa angestoßen mit dem Kindersekt." Am Ende des Clips kann man noch einen Blick auf das Geburtstagskind erhaschen, das ein breites Lächeln im Gesicht hat.

Zusätzlich zu dem Video postete der 43-Jährige ein Foto von seinem Sohn und schrieb dazu: "Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Schatz. Du bist etwas ganz Besonderes ... und seit heute sieben Jahre." Anna-Maria veröffentlichte ebenfalls ein Bild von Issa beim Gokart-Fahren und kommentierte die Aufnahme wie ihr Mann mit lieben Glückwünschen.

Instagram / bush1do Bushidos Sohn Issa an seinem siebten Geburtstag

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

