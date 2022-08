Bei "Are You The One?"-Gina und Micha fliegen die Fetzen!

Das eskalierte aber ziemlich schnell! Sowohl Gina Alicia als auch Anna Iffländer haben in der Show Are You The One? – Reality Stars in Love Gefallen an Micha gefunden. Während es so wirkt, als ob sich Anna und der Fußballer annähern, scheint es zwischen dem einstigen #CoupleChallenge-Teilnehmer und der Brünetten nicht ganz so gut zu laufen: Gina und Micha gerieten aneinander – und zogen alle anderen Teilnehmer mit rein.

Nachdem sich die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin schon eine kleine Auseinandersetzung mit Calvin Kleinen (30) geliefert hatte, suchte sie sich danach einfach nur Ablenkung, indem sie Micha fragte: "Sollen wir rumlecken?" Der Fußballer lehnte das Angebot jedoch dankend ab, woraufhin sie sich verletzt zurückzog. Durch Zoe Saip verbreitete sich dieser Zwischenfall aber wie ein Lauffeuer, weshalb die anderen Kandidaten Gina zur Rede stellten. Diese leugnete jedoch vor allen, dass sie Micha küssen wollte. "Das machst du mir zum Verhängnis, dass ich Späße mit dir mache?", konfrontierte die Beauty den Sportler im Einzelgespräch und erklärte, dass sie nicht davon begeistert sei, so vorgeführt und von der Gruppe an den Pranger gestellt zu werden.

Nachdem Micha nur betonte, dass er keine Lust auf Streit habe, zischte Gina ab und suchte Trost bei anderen. Daraufhin sprach der Sportler ein ernstes Wort mit Zoe. "Guck mal, wenn das die Kameras doch aufgenommen haben, dann ist das doch eh scheißegal. Das wäre doch sowieso herausgekommen", rechtfertigte sich die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin dafür, die Neuigkeit in der Villa herumerzählt zu haben.

RTL / Frank Fastner Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / micha_schue Michael Schüler, "#CoupelChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Juni 2022

