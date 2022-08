Einige Tage nach Geburt: Khloé Kardashian geht edel essen

Sie genießt ihr Leben trotzdem in vollen Zügen. Erst am Samstag gab Khloé Kardashian (38) die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Sie und ihr Ex-Partner Tristan Thompson (31) sind durch eine Leihmutter Eltern eines kleinen Sohnes geworden – den Namen gab die Blondine allerdings noch nicht bekannt. Die Geburt hält den Keeping up with the Kardashians-Star allerdings nicht davon ab, in den edelsten Restaurants zu speisen.

Papparazzibilder zeigen Khloé jetzt beim Verlassen des berühmten Sushi-Restaurants Nobu. Der Reality-TV-Star trägt ein hautenges schwarzes Kleid mit Raffung und hohen Schuhen. Dazu kombinierte sie eine kleine, blaue Handtasche. Die Haare hat sie zu einem strengen Dutt gebunden, während sie ihr Gesicht mit einer schwarzen Sonnenbrille verdeckt.

Nachdem Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass Khloé einen neuen Lover an ihrer Seite haben soll, berichtete ein Insider nun, dass die Liaison wieder vorbei sei. "Sie haben sich vor ein paar Wochen getrennt, die Dinge haben sich einfach verselbstständigt", erklärte die Quelle die Hintergründe der Trennung. Die Identität des Mannes ist allerdings nicht bekannt.

