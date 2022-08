So geht es Kim Kardashian und Pete nach ihrem Liebes-Aus!

Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) hat ihre Trennung schwer getroffen. Es waren die Liebes-News am Anfang des Jahres! Nachdem sich Kim Kardashian und Pete Davidson in der Comedyshow Saturday Night Live kennengelernt hatten, entwickelten die zwei Gefühle füreinander. Und nahmen dabei so einige Hürden in Kauf – denn vor allem Kims Ex Kanye West (45) machte den beiden Verliebten das Leben schwer und schoss immer wieder heftig gegen den Komiker. Nach rund neun Monaten gehen die zwei nun getrennte Wege. Doch wie geht es Kim und Pete nach ihrer Trennung?

Wie eine Quelle nun gegenüber Us Weekly verriet, geht es sowohl Kim als auch Pete nicht besonders gut. "Es ist für beide erschütternd, aber es ist, wie es ist", weiß der Insider und fügte hinzu, dass sich beide darauf geeinigt hätten, Freunde zu bleiben und weiterhin respektvoll miteinander umgehen zu wollen. Das Beziehungs-Aus des einstigen Traumpaars soll dabei einvernehmlich vonstattengegangen sein.

Weiter erklärte der Insider, dass vor allem Pete aktuell alles daran setzen würde, sich mit seinen neuen Projekten abzulenken. "Pete konzentriert sich auf Dreharbeiten zu einem neuen Film und seine Karriere", hieß es. Außerdem verbringt der 28-Jährige momentan viel Zeit mit seiner Familie.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Instagram / amyymarie118 Casey, Amy und Pete Davidson

