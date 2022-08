Yasin und Samira Cilingirs Sohn verschlief ersten Kita-Tag

Sicher hatte sich das Paar den ersten Tag im Kindergarten für ihren Sohn anders vorgestellt. Samira Cilingir und Yasin Cilingir (31) haben sich bei Love Island kennengelernt – bei den beiden funkte es. Ihr Liebesglück machten sie 2020 mit der Geburt ihres Sohnes Malik-Kerim komplett. Inzwischen ist der Kleine bereits anderthalb Jahre und bereit dafür, in den Kindergarten zu gehen. Den ersten Tag hat er nun allerdings verpasst.

In ihrer Instagram-Story berichtete Samira über ihren Tag, der anders verlief als geplant: "Eigentlich war Maliks erster Kitatag heute. Der hatte vorhin so einen Anfall, weil er nicht schlafen wollte, aber so kaputt war", erzählte sie ihren Followern. "Der hat noch nie so doll geweint und geschrien! Ich habe versucht, ihn zu beruhigen und dann ist er eingeschlafen im Bett mit mir." Zweieinhalb Stunden hab er dann geschlafen und konnte deswegen nicht mehr in die Kita gehen.

Anfang des Jahres erzählte Samira bereits, dass das Muttersein für sie hin und wieder hart sei. Besonders ein Moment ist ihr in Erinnerung geblieben. "Yasin war eine Woche nicht da und Malik hat einen sehr heftigen Schub gemacht", schilderte sie. Der Kleine sei jede Stunde wach geworden und habe die ganze Aufmerksamkeit seiner Mama eingefordert.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, Juni 2022

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

