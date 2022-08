Ohne Rúrik: Macht Valentina Pahde nun etwa Single-Urlaub?

Valentina Pahde (27) genießt ihren Urlaub in vollen Zügen – etwa als Single? Die GZSZ-Darstellerin lernte 2021 bei Let's Dance den Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (34) kennen. Obwohl die beiden ihre Beziehung nie öffentlich bestätigten, sah man sie öfters turtelnd zusammen in der Öffentlichkeit. Doch seit Februar machen Trennungsgerüchte die Runde, weshalb es so aussieht, als ob Valentina momentan als Single-Lady ihre Zeit in Griechenland genießt.

Ist Rúrik nun wirklich Geschichte? Valentina verbringt gerade einige schöne Tage gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pahde (27) auf der griechischen Insel Kos. Dort setzt sie sich immer wieder gekonnt in sexy Bikinis und stylishen Sommeroutfits in Szene und heizt ihren Fans damit ordentlich ein. Offenbar genießt sie die Sonne nun ohne Rúrik, denn ein Freund des einstigen Profikickers verriet gegenüber Bild: "Die Chemie zwischen beiden stimmt nicht mehr."

Mittlerweile folgt die Beauty dem Isländer sogar nicht mehr auf Instagram. Zwar war die 27-Jährige zwischenzeitlich schon nicht mehr unter Rúriks Abonnenten zu finden, jedoch folgte sie ihm kurze Zeit später wieder. Doch nun wirkt es so, als würde Valentina die Bilder des Ex-Sportlers endgültig nicht mehr in ihrem Feed haben wollen.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2022

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

