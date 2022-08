Heiß! Ur-Bachelor Paul Janke zeigt sein trainiertes Sixpack

Paul Janke (40) zeigt, was er hat. 2012 suchte der Hottie bei Der Bachelor seine große Liebe – gefunden hat er sie allerdings nicht. Seitdem macht der Blondschopf ein Geheimnis um seinen Beziehungsstatus. In den vergangenen Jahren hat er den Fans keine neue Partnerin vorgestellt. Eine neue Liebe scheint er allerdings woanders gefunden zu haben: im Fitnessstudio. Denn dort trainiert Paul, was das Zeug hält – und das Ergebnis kann sich auf alle Fälle sehen lassen.

Auf Instagram teilte der 40-Jährige jetzt einen heißen Schnappschuss von seinem nackten Oberkörper. Mit weißem Zahnpastalächeln grinst Paul in die Kamera, während er seine durchtrainierten Arme und Schultern zeigt – nicht zu vergessen sein geschreddertes Sixpack. "Das Gym ist meine neue Freundin", schreibt er zu dem Pic und fügt spaßig hinzu: "Es kommt nicht auf dein Auto an, wichtig ist der Arm, der aus dem Fenster hängt."

Mit der Beschriftung nimmt der Reality-TV-Star mal wieder seinen Beziehungsstatus aufs Korn. Das hat er bereits einige Tage zuvor getan. Zu einem Bild, das seine wilde blonde Lockenpracht zeigt, zitierte er: "Beziehungsstatus? Ich habe genug Stress mit meinen Haaren!"

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Juli 2022

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de